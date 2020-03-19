Английская актриса Индира Варма, получившая известность благодаря роли Элларии Сэнд в Игре престолов, сообщила о заражении коронавирусом COVID-19. Это уже вторая звезда культового сериала, столкнувшаяся с подобной болезнью.

Английская актриса Индира Варма, получившая известность благодаря роли Элларии Сэнд в "Игре престолов", сообщила о заражении коронавирусом COVID-19. Это уже вторая звезда культового сериала, столкнувшаяся с подобной болезнью. Ранее о неутешительном диагнозе рассказал Кристофер Хивью.По словам Индиры, в настоящее время она вынуждена соблюдать постельный режим. Актриса на своей странице в Instagram отметила, что это нехорошо. Кроме того, из-за коронавируса пришлось отложить спектакль "Чайка" по пьесе Антона Чехова, в котором она участвует. Варма выразила надежду на то, что труппа в скором времени сможет вернуться на сцену.Знаменитые люди не являются исключением для коронавируса. COVID-19 успели заразиться актеры Идрис Эльба, Том Хэнкс, Ольга Куриленко.