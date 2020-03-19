Последние дни в средствах массовой информации активно обсуждают закрытие Москвы на карантир из-за коронавируса. Своим мнением на этот счет поделился Денис Проценко – главврач Городской клинической больницы №40, куда свозят пациентов с подозрением на COVID-19.

Последние дни в средствах массовой информации активно обсуждают закрытие Москвы на карантир из-за коронавируса. Своим мнением на этот счет поделился Денис Проценко – главврач Городской клинической больницы №40, куда свозят пациентов с подозрением на COVID-19.По его словам, в клинике содержатся те, кто прилетел в Москву из очагов заражения, а также те, кто контактировал с такими пациентами. "Тяжелых" пациентов в больнице нет, вентиляция легких никому не требуется.Сейчас в Москве нет ни одного пациента с коронавирусом на искусственной вентиляции легких, подчеркнул Проценко. В его больнице в реанимации находятся девять человек, они не в критическом состоянии, но их туда поместили на всякий случай, например, из-за плохихи анализов.Проценко выступил за закрытие Москвы на карантин. "Это нас обезопасит. Весь вопрос – цена закрытия", – сказал врач в интервью Русской службе Би-Би-Си.На 19 марта коронавирусом COVID-19 заразились 220 тысяч человек. Самая тяжелая ситуация в Италии, Франции, Испании и Германии, в азиатских странах обстановка нормализовалась.В России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, в основном в Москве. Правительство закрыло границы России с 18 марта до 1 мая. На борьбу с пандемией будет дополнительно выделено 300 миллиардов рублей.Сообщается, что российские ученые смогли расшифровать полный геном . Это ускорит разработку вакцины и противовирусных препаратов.