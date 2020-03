Музыкальный конкурс Евровидение-2020 перенесен на 2021 год. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" перенесен на 2021 год. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Eurovision World."С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме", – говорится в пресс-релизе от организаторов мероприятия, Европейского вещательного союза (EBU).An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020Организаторы отмечают, что "исследовали альтернативные варианты", которые позволили бы провести конкурс. Однако неопределенность, связанная с распространением вируса, заставила их принять трудное решение.Конкурс проходил ежегодно на протяжении 64 лет без перерыва."Мы чрезвычайно огорчены тем, что не получится провести его в этом мае", – сказано в пресс-релизе.В этом году конкурс должен был пройти в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Нидерланды получили право провести его после того, как их представитель Дункан Лоуренс победил в 2019 году. Россию в этом году должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Представители коллектива новость об отмене конкурса не комментируют.