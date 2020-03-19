В Сети обрел широкую популярность фильм Заражение Стивена Содерберга, премьера которого состоялась еще в 2011 году. Некоторые пользователи считают, что авторы картины предрекли эпидемию ..

В Сети обрел широкую популярность фильм "Заражение" Стивена Содерберга, премьера которого состоялась еще в 2011 году. Некоторые пользователи считают, что авторы картины предрекли эпидемию коронавируса из Китая за восемь лет до ее начала, сообщает "".Дело в том, что кинолента повествует об эпидемии вируса MEV-1, который, подобно смертоносному COVID-2019, также распространился из Китая в США. Согласно сюжету, этот вирус также быстро передается от человека к человеку и обладает высоким показателем смертности. В фильме сыграли такие знаменитые актеры, как Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу.