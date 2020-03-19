Федеральная резервная система расширила свою программу поддержания потока кредитов для домохозяйств и предприятий, приняв меры по поддержке функционирования паевых инвестиционных фондов денежного рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Федеральная резервная система расширила свою программу поддержания потока кредитов для домохозяйств и предприятий, приняв меры по поддержке функционирования паевых инвестиционных фондов денежного рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.С помощью нового механизма (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, MMLF) будут предоставляться кредиты на срок до одного года финансовым учреждениям, которые закладывают в качестве обеспечения высококачественные активы, такие как казначейские облигации США, приобретенные у паевых инвестиционных фондов денежного рынка.Кредиты будут предоставляться через Федеральный резервный банк (ФРБ) Бостона.Американский центробанк фактически поощряет банки покупать активы у таких фондов, избавляя фонды от необходимости продавать активы с дисконтом, если они испытывают давление со стороны домохозяйств или компаний, желающих вывести деньги, отмечает Reuters.Фонды денежного рынка являются распространенными инвестиционными инструментами для домохозяйств и предприятий. Однако они не застрахованы как банковские депозиты Федеральной корпорацией по страхованию вкладов.Федрезерв исключит любые активы, приобретенные у паевых инвестиционных фондов денежного рынка, из нормативных требований к капиталу. Это даст банкам еще один стимул для приобретения активов фондов по мере необходимости.В воскресенье ФРС экстренно снизила ставку по федеральным фондам до 0-0,25%. Регулятор также объявил о запуске программы покупки активов на $700 миллиардов, чтобы смягчить экономические последствия пандемии COVID-19.