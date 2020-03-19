Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ не станет возражать, если ранее снявшиеся с соревнований казахстанский Барыс и финский Йокерит захотят все-таки поучаствовать в борьбе за Кубок Гагарина. Об этом он сообщил официальному сайту лиги.

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ не станет возражать, если ранее снявшиеся с соревнований казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит" захотят все-таки поучаствовать в борьбе за Кубок Гагарина. Об этом он сообщил официальному сайту лиги."Исключать возвращения "Йокерита" и "Барыса" нельзя. Если клубы захотят вернуться, мы препятствовать не станем. Тогда мы разработаем новый сценарий", – приводит слова Морозова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.Также он сообщил, что в настоящий момент существует вариант проведения плей-офф из шести команд. Однако его нужно постараться сыграть до 30 апреля, когда у хоккеистов закончатся действия контрактов. Кроме того, Морозов не исключил и отмены турнира.Напомним, что ранее с обращением к КХЛ выступил казанский "Ак Барс", который попросил досрочно завершить сезон и не определять победителя соревнований.