В парламенте Нидерландов после вопроса о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 глава Минздрава королевства Бруно Брюинс упал в обморок. Находившиеся рядом помогли ему подняться и дали воды. От медпомощи и предложенного кресла Брюинс отказался.

В парламенте Нидерландов после вопроса о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 глава Минздрава королевства Бруно Брюинс упал в обморок.На кадрах, которые транслировали мировые СМИ и попали в Сеть, видно, как министр, стоявший за трибуной, сначала пошатывается, а потом падает.Находившиеся рядом помогли ему подняться и дали воды. От медпомощи и предложенного кресла Брюинс отказался.Придя в себя, он продолжил общение с парламентариями.