Норильские рабочие сняли на видео голодного песца, рыщущего в поисках еды возле человеческого жилья. Животное носилось вокруг мужчин, пыталось утащить варежку, схватило железную цепь и, найдя, наконец, предложенное угощение, схватило кусок мяса и убежало.

Норильские рабочие сняли на видео голодного песца, рыщущего в поисках еды возле человеческого жилья. Животное порыкивая носилось вокруг людей, отчаянно пытаясь найти хоть что-то съедобное.Наиболее перспективной песцу поначалу показалась варежка, которую он схватил и пустился было наутек, но вскоре бросил. Затем животное укусило железную цепь, но и она не пришлась по вкусу голодному хищнику. Вскоре под одобрительные комментарии пушистый зверек обнаружил приготовленное угощение, схватил кусок мяса и был таков.