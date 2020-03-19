Госдума 19 марта приняла в третьем чтении внесенные президентом РФ поправки в Уголовный кодекс об ограничении применения против бизнесменов уголовной статьи за организацию преступного сообщества.

Госдума 19 марта приняла в третьем чтении внесенные президентом РФ поправки в Уголовный кодекс об ограничении применения против бизнесменов уголовной статьи за организацию преступного сообщества.Одновременно поправки смягчают ответственность за нарушение требований валютного законодательства, сообщили в пресс-службе Госдумы.Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию преступного сообщества или преступной организации либо участие в них.Проектом законом предлагается внести поправки в УК об исключении из действия статьи 210 УК РФ учредителей, руководителей и работников компаний или их подразделений оказавшихся вместе только в силу организационно-штатной структуры организации при совершении какого‑либо преступления в связи с обычной предпринимательской либо иной экономической деятельностью.Есть случаи, когда совершившие экономическое преступление предприниматели осуждаются по той же статье, что и члены организованной преступной группировки, только из‑за организационно-штатной структуры. "Принятая инициатива президента позволит исключить такие ситуации", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Бизнес с одобрением встретил новые поправки."Уточнений в ст. 210 предпринимательское сообщество ждало давно, мы рады, то президент нас услышал. Очень важно, конечно, как эти уточнения услышат правоприменители – следствие и суды, поймут ли они их также, как понимаем мы: отныне организационно-штатная структура предприятия не может бть единственным доказательством ОПС", — заявил Александр Хуруджи, глава Ассоциации защиты бизнеса, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей."Преступный умысел по этой статье придется доказывать основательно, а не с помощью фотографий с корпоратива (я сейчас не шучу, это реальный случай из нашей практики). Более того, после того, как закон вступит в силу, мы ждем пересмотра приговоров по этой статье тем предпринимателям, у которых в приговоре штатная структура компании была единственным доказательством ОПС", — отметил Хуруджи.