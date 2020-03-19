В ночь на среду произошли столкновения на греко-турецкой границе, для разгона нелегальных мигрантов полиция Греции применила слезоточивый газ.

В ночь на среду произошли столкновения на греко-турецкой границе, для разгона нелегальных мигрантов полиция Греции применила слезоточивый газ, передает "Интерфакс".Прорваться через ограждения ночью пытались порядка 500 нелегалов. Турецкие правоохранители прибегли к аналогичным мерам, чтобы не пустить их на территорию своей страны.Всего, по данным СМИ, около границы Турции и Греции сейчас находятся около двух тысяч нелегалов.