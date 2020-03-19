Полузащитник московского Локомотива и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год из-за коронавируса.

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год из-за коронавируса."Перенос Евро – это хорошее решение. К сожалению, ситуация в Европе сейчас не самая лучшая, – приводит слова Крыховяка пресс-служба "Локомотива". – Чемпионат Европы – мечта каждого футболиста. Мы очень много работаем, бьемся за наши национальные сборные. Но, поверьте, если Евро состоится на год позже – это не такая уж большая разница. А вот здоровье – это самое главное. Давайте будем беречь друг друга. А футбол обязательно вернется".Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 176 странах. Заболевших при этом уже порядка 228 тысяч человек, из которых 9,3 тысячи скончались.