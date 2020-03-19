Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о готовности к производству аппаратов для искусственной вентиляции легких

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о готовности к производству аппаратов для искусственной вентиляции легких. Бизнесмен подчеркнул, что при необходимости мощности его компаний позволяют наладить выпуск ИВЛ-приборов, которые могут помочь при тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.Так Маск отреагировал на слова главного редактора FiveThirtyEight Нэйта Сильвера, написавшего в твиттере о нехватке ИВЛ-приборов в американских больницах. "Tesla делает автомобили со сложными системами вентиляции, кондиционирования и отопления воздуха. SpaceX строит космические корабли с системами жизнеобеспечения. Вентиляторы не сложны, но не могут быть изготовлены мгновенно. Какие больницы испытывают дефицит, о котором вы сейчас говорите?" - спросил у него Маск.Нэйт ответил, что острая нехватка оборудования, по его сведениям, наблюдается в Нью-Йорке и Сиэтле, и призвал ответственных лиц обращаться напрямую к нему и Маску. К диалогу начали присоединяться сотни других пользователей, требуя от предпринимателя начать производство ИВЛ-аппаратов как можно скорее.There's a shortage now, how many ventilators you making @elonmusk? https://t.co/hsaP9RMDZK- Nate Silver (@NateSilver538) March 19, 2020Tesla - не единственный автопроизводитель, который располагает мощностями и опытом для производства ИВЛ-приборов. Как пишет Autoblog, переговоры о переориентировании производства с властями США уже ведут General Motors и Ford.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применение аппаратов для искусственной вентиляции легких при лечении инфицированных коронавирусом пациентов с учащенным дыханием или гипоксемией (пониженным кислородом в крови). ИВЛ-приборы помогают дышать людям, у которых после заражения может развиться пневмония, и дают больше времени на лечение.