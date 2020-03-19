Российские фондовые индексы ускорили снижение к 13:00 мск и обновили минимумы за последние 2 года, по данным торгов на Московской бирже.

Российские фондовые индексы ускорили снижение к 13:00 мск и обновили минимумы за последние 2 года, по данным торгов на Московской бирже.Индексы падают из-за снижения цены нефти и оценки убытков компаний, страдающих из-за карантина.Индекс РТС, долларовой стоимости акций, снизился на 7%, индекс Мосбиржи (рублевой стоимости акций) уменьшился на 4%.Сильнее просел индекс РТС из-за ускорившегося падения курса рубля.Но по-прежнему растут акции торговых и золотодобывающих компаний. Более чем на 6% выросли акции торговой сети "Лента", на 5% — группы X5 ("Пятерочка", "Перекресток"), на 3% растут акции "Магнита". Цена акций ритейлеров растет после ажиотажного спроса населения на товары: это гарантирует большую прибыль акционерам.