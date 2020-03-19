Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московская биржа, начал публикацию данных о доле инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ).

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу "Московская биржа", начал публикацию данных о доле инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ).Как свидетельствуют опубликованные данные, пандемия и паника на мировых рынках не привели к оттоку капитала из российского рынка госдолга, а наоборот, увеличили приток инвестиций из-за границы с начала года.Доля иностранных инвесторов на рынке российского долга выросла к 17 марта на 1 п. п. до 32,3%. Это одна из максимальных отметок за последние годы.С начала 2019 года доля участия нерезидентов в сегменте ОФЗ существенно выросла. Если на 1 января она составляла 24,4%, а абсолютный объем вложений находился на уровне 1,79 триллиона руб., то по итогам 2019 года доля иностранцев в ОФЗ достигла 31,2%, или около 3 триллионов руб.В 2019 году вложения нерезидентов в ОФЗ достигли рекордных значений благодаря улучшению внешнего фона и внутренних денежно-кредитных условий, отмечает Евгений Кошелев, главный аналитик "Росбанка". Доля нерезидентов на рынке госдолга России в предыдущие годы не раз обновляла рекорды и достигала 34,5%.