19.03.2020

2020-03-19 18:45:03

Как отказаться от турпутевки и не потерять свои деньги

Иногда обстоятельства резко и неожиданно меняют нашу жизнь. Коронавирус разогнал людей с некогда многолюдных улиц, отменил массовые мероприятия, спортивные состязания, захлопнул двери музеев и кинотеатров, закрыл границы некоторых государств... Да что там заграница, и по территории своей страны передвигаются люди с опаской. А многие просто из-за COVID-19 вообще отпуска лишились. Как, например, наша героиня Елена.

- Елена, Вы в этом году планировали поездку на курорт, который находится в РФ, но отменили поездку. Это связано с коронавирусом?

- Конечно, причём я начала все манипуляции по возврату гораздо раньше, чем обострилась ситуация в России. Почему-то интуитивно подумала, что это некстати будет. Была на начало апреля запланирована.

- Вы прогнозировали такой исход? Конкретно, чего вы опасались?

- Потому, что в подобной ситуации, когда ты находишься вне дома, ты себе не принадлежишь.

- Более уязвим.

- Ну, да. Оказаться, например, в контакте с человеком, тебя упрячут на карантин, это очень неприятно.

- Вы вернули средства. Были ли затруднения с возвратом?

- Поскольку я самостоятельно бронировала и санаторий, и перелёты, то особых затруднений не было. Но авиакомпания сняла с каждого билета по 2 тысячи - какой-то процент за возврат, правда вернули быстро. А санаторий возвращал достаточно проблематично, всё это обставлено было, как соблюдение механизма, который при возврате запрограммирован. Я была вынуждена им звонить и подталкивать.

- Но всё-таки вернули?

- Да. Вернули без штрафных санкций.

Ростуризм на своем сайте разместил информацию о том, какие страны закрыты из-за коронавируса, и что делать тем, кто приобрел туры и авиабилеты в эти страны. Как на законных основаниях отказаться от поездки и вернуть деньги рассказывает врио заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Надежда Филиппова.

- Сообщение Ростуризма о возникновении в стране временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу, уплаченной по договору, всей суммы. Если турист в это время уже находится в стране временного пребывания, то сумма возврата равна тем дням, которые он не использовал для отдыха.

- А каков механизм действий? Надо заявление написать?

- Обязательно писать. Если Вы заключили договор, и если в этой стране объявлена угроза, то Вы идете в туристическое агентство и пишите заявление о расторжении договора турагенту, а он уже в порядке взаимодействия с туроператором предаёт это заявление ему.

- А какой срок для возврата средств?

- Десятидневный.

- А если турист напрямую бронировал гостиницу, апартаменты, билеты покупал, как в этом случае быть?

- Тут уже под закон об основах туристкой деятельности этот турист не подпадает. Уже действуют законы той страны, где он забронировал гостиницу. А в отношении с перевозчиком, там нужно смотреть, какой договор турист заключил. Есть возвратный билет, есть невозвратный. Если невозвратные билеты, вынужденный отказ, то суд может признать и полностью возвратить стоимость.

- То есть, здесь только по суду?

- По суду, да. Если в данном случае суд признает, что это вынужденный отказ, как угроза жизни, то могут возвратить.Как раз по этим билетам у нас были обращения. Мы всех консультируем.

Итак, идём в туристическое агентство, в котором оформляли путевку. Рассмотрим именно этот случай. Интересно, идут ли навстречу туристам в подобных ситуациях агентства и насколько легко можно вернуть деньги за неиспользованный тур. Я обратилась за разъяснениями к Татьяне, представителю одного из ведущих турагентств во Владимире.

- Татьяна, скажите, есть такие случаи в вашем агентстве о возврате денег за поездку, об отказе от путешествий.

- Да, конечно, в связи с тем, что многие направления закрыты, и прекращены полёты, соответственно туры не могут быть осуществлены. В связи с этим туроператоры обязаны вернуть денежные средства. И возвращают. Конечно, есть небольшие бюрократические моменты, дополнительная бумажная работа, но тем ни менее как таковых проблем ещё ни с одним туроператором не было.

- К вам приходят люди, аннулируют договор. И дальше вы помогаете людям вернуть деньги.

- Да.

- А ваши риски какие?

- Если это, конечно, затянется, то риски будут глобального характера.

- Вы несёте большие финансовые потери.

- Конечно. Как и туроператоры, как авиакомпании - целая отрасль. Риски огромные.

- Есть у вас статистика, сколько уже возвратов?

- На ближайшие вылеты - март-апрель, порядка 20.

Досадно, когда поездка, которую ждешь целый год, срывается из-за непреодолимых обстоятельств. Злополучный коронавирус перепутал все планы, но все силы во всём мире брошены на борьбу с коварной инфекцией, значит, всё ещё впереди, и наша героиня Елена надежды не теряет.

- А планируете ли Вы ещё какую-то поездку в этом году, отдыхать всё равно надо, если ситуация нормализуется.

- У меня есть забронированная поездка на ноябрь. Хочется надеяться на лучшее.

- Тогда я Вам желаю, чтобы всё задуманное исполнилось!

- Спасибо!

Виктория Михеева. «Радио России-Владимир» 106.3МГц