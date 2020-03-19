От паники из-за коронавируса могут пострадать больше людей, чем от самой эпидемии. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ситуация с COVID-19 может быть кому-то на руку, полагает он.

От паники из-за коронавируса могут пострадать больше людей, чем от самой эпидемии. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ситуация с COVID-19 может быть "кому-то на руку", полагает он.По мнению Лукашенко, коронавирус – очередной массовый психоз. За последние несколько десятков лет подобные ситуации были неоднократно, и ни к чему хорошему паника не приводила, отметил президент."Это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", – приводит слова белорусского лидера агентство Sputnik.По его словам, люди могут большще пострадать от паники, чем от коронавируса. Это волнует больше всего, признался Лукашенко после заслушивания доклада об эпидемиологической ситуации в стране.Ранее сообщалось, что белорусский лидер из-за недомогания отменил большинство официальных мероприятий. Некоторые пользователи Сети заподозрили у Батьки коронавирус.В Белоруссии зафиксирован 51 случай заражения COVID-19. Классические признаки инфицирования есть только у девяти пациентов, при этом шестеро уже выписаны.В мире на 18 марта выявлено 210 тысяч случаев заболевания . 84 тысяч человек вылечились, почти девять тысяч погибли.На территории России выявлено 147 случаев заболевания. Большая часть – в Москве. В столице закрыты школы, в детских садах введено свободное посещение.