В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Германии Ангела Меркель вынужденно выполняет непростой шпагат: канцлер пытается успокоить тех, кто скупает туалетную бумагу и муку, а теперь переключается на драгоценные металлы. Золотая лихорадка – последнее, что сейчас нужно властям, — так в эфире 60 минут корреспондент ВГТРК в Берлине Александр Коростелев охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в стране.

"В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Германии Ангела Меркель вынужденно выполняет непростой шпагат: канцлер пытается успокоить тех, кто скупает туалетную бумагу и муку, а теперь переключается на драгоценные металлы. Золотая лихорадка – последнее, что сейчас нужно властям", — так в эфире "60 минут" корреспондент ВГТРК в Берлине Александр Коростелев охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в стране.По его словам, именно поэтому Меркель в своем обращении к жителям Германии подчеркнула, что система здравоохранения в стране остается одной из самых сильных в мире. Но вопрос в том, какой ценой Германия преодолеет эту пандемию.Вместе с тем Коростелев отметил, граждане ФРГ неслучайно называют Меркель "мутти" (мамочкой)."Она поспешила одернуть немцев за преступное непослушание. Многие ведут себя так, будто коронавирус их не касается: гуляют в парках, играют с детьми. При этом берлинские власти вчера закрыли все детские площадки", — уточнил собкор.Также он рассказал, как в Германии простые люди пытаются пережить карантин коронавируса, игнорируя запреты."Кто не может ходить по барам и дискотекам, потому что они закрыты, собирается на барбекю под открытым небом. А многие владельцы баров, несмотря на все постановления, в довольно экстравагантной форме продолжить работать: пускают посетителей по условному стуку или предварительной договоренности, провоцируя тем самым полицейскую операцию", — констатировал журналист.В заключение он отметил, что со снабжением в стране ситуация стабилизировалась. Магазины успевают заполнять товарами и проблем с поставками не ожидается, несмотря на застрявшие из-за пробок на границе фуры с продовольствием. Для них власти обещали выделить на дороге отдельные полосы, чтобы не задерживать доставку товаров.Германия входит в десятку стран, установивших самые жесткие карантинные меры в борьбе с коронавирусом. В стране закрыты магазины, церкви, спортивные учреждения, бары и клубы в 16 регионах. Канцлер Ангела Меркель заявила, что эти меры критически необходимы для того, чтобы бороться с распространением пандемии.По последним данным, в мире выявлено более 226 тысяч зараженных COVID-19. Свыше 85 тысяч инфицированных выздоровели, более 9 тысяч погибли.