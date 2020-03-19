В Венеции из-за коронавируса не стало туристов, и город преобразился буквально за пару недель. Удивительной красоты площади – чистые, по каналам не ездят лодки. Вода в них стала прозрачной, и теперь в каналах вольготно, как и положено хозяевам, чувствуют себя водоплавающие птицы.

Венеция – город, который в последние годы страдал от неподобающего поведения многочисленных туристов, несколько лет назад был вынужден принять строгие правила поведения для гостей города.Были моменты, когда венецианцы просили вовсе запретить массовый туризм.Испытание коронавирусом показало, что сокращение числа туристов, действительно, способно очень быстро помочь восстановиться каналам Венеции.Сейчас из-за карантина в этом городе нет туристов. Удивительной красоты площади – чистые, по каналам не ездят лодки, и буквально за пару недель вода в них стала прозрачной, сообщает РИА Новости.Более того: в каналах вольготно, как и положено хозяевам, чувствуют себя водоплавающие птицы.since there’s no boat’s traffic in venice’s canals, white swans came back