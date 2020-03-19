О возможном влиянии пандемии на российский автопром заявили на калининградском Автоторе. При этом снижение объемов выпуска в холдинге не связывают ни с Китаем, ни со вспышкой заболевания в России.

О возможном влиянии пандемии на российский автопром заявили на калининградском "Автоторе". При этом снижение объемов выпуска в холдинге не связывают ни с Китаем, ни со вспышкой заболевания в России.Основной причиной возможного сокращения называют перебои в поставках комплектующих с заводов, расположенных в Южной Корее: эта страна всерьез намерена перехватить пальму первенства у Китая по активности вируса среди азиатских стран. А весомую долю среди машин, которые собирают в Калининграде, занимают автомобили брендов Hyundai и Kia."В связи с перебоям с поставками комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, ожидается снижение производства в первом квартале 2020 года от планируемого ранее объема выпуска. Снижение по итогам квартала составит около 8 тыс. автомобилей", - цитирует ТАСС сообщение "Автотора".Европейские автозаводы начали закрыватьсяУтверждается, что принимаются возможные меры противодействия - в частности, корректируется режим работы предприятия, чтобы не допустить остановки производства. Однако в "Автоторе" отметили, что перебои с поставками могут сказаться и на других отраслях: в частности, холдинг обеспечивает до 70% загрузки порта Балтийска. В 2019 году в Калининграде было собрано, по данным агентства, 212 тысяч машин, из которых на бренд Kia пришлось более 139 тысяч, а под маркой Hyundai собрали почти 50 тысяч автомобилей.По данным Росстата, в России в целом объемы легкового автомобильного производства уже сокращаются. За первые два месяца нынешнего года было собрано примерно на 14% машин меньше, чем за тот же период 2019-го - всего чуть более 210 тысяч автомобилей.