В севастопольском гаражном кооперативе водители не поделили дорогу и повздорили. Конфликт окончился стрельбой — пострадавший обратился в больницу с огнестрельными ранениями правого и левого бедра.

В севастопольском гаражном кооперативе двое мужчин не поделили дорогу и повздорили. Один из водителей все же уступил и сдал назад, однако пострадала его гордость, и он тут же потребовал сатисфакции.Мужчина, сидящий в BMW, достал травматический пистолет, обменялся со своим оппонентом угрозами и оскорблениями и открыл огонь. Совершив несколько выстрелов, водитель уехал.Пострадавший обратился за помощью в больницу с ранениями левого и правого бедра — пули пришлось извлекать. Полиция совместно с со следователями занимаются делом стрелка, однако официальные комментарии по поводу инцидента пока что не поступали.