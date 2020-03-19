Тольяттинская компания ВИС-Авто, известная своими проектами на базе Lada 4x4, засветила новую модель – сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия. И он получит салон от обновленной Нивы.

Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия. И он получит салон от обновленной "Нивы".В основе новой разработки лежит вполне стандартная коммерческая модель по имени ВИС-23461, которую в Тольятти собирают мелкосерийно. Как уточняет портал Lada4x4.net, основные отличия новинки - в огромных колесах низкого давления, для имплантации которых пришлось подрезать колесные арки.Кроме того, пикап снабдили блокировкой дифференциала и редукторами от "Бронто-21214". А вот силовой агрегат остался вазовским - это 1,7-литровый 83-сильный атмосферник в паре с пятиступенчатой механикой.Утверждается, что рассчитана новинка в первую очередь на тяжелые грунтовки, но благодаря шинам способна передвигаться и по снегу, и по болотам. При этом в отличие от болотохода "Марш" преодолевать на ней водные преграды не получится.Опытный экземпляр пикапа построили на базе дореформенной "Нивы", но серийную сборку наладят уже с использованием рестайлингового варианта внедорожника. Соответственно, болотоход получит новую переднюю панель с модернизированным отопителем, иные кресла и тому подобное. Стоимость новинки, способной побороться с болотами, пока не называется.Фото: www.lada4x4.net