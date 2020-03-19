Подмосковный пенсионер закончил жизнь на проезжей части под Волоколамском, где его сбил превысивший допустимую скорость в 2,5 раза водитель Mercedes-Benz. Камера наблюдения зафиксировала страшное ДТП.

Подмосковный пенсионер закончил жизнь на проезжей части под Волоколамском, где его сбил превысивший допустимую скорость в 2,5 раза водитель Mercedes-Benz. Камера наблюдения зафиксировала страшное ДТП.Авария произошла в 09:30 17 марта в селе Осташёво. На кадрах видно, как пожилой мужчина на трехколесном велосипеде — этот вид транспорта, по словам местных жителей, был для него основным последние годы — проехал мимо пешеходного перехода и попытался пересечь дорогу примерно в 20 метрах от него. Спешиваться он не стал, но добраться ему удалось только до разделительной полосы — внезапно выскочившая легковушка выбила наездника из седла, а сама проехала еще добрую сотню метров, прежде чем остановилась.К моменту прибыли фельдшеров пенсионер был мертв. По предварительным данным, водитель Mercedes двигался на скорости около 100 км/ч, тогда как на этом отрезке стоит ограничение в 40 км/ч.