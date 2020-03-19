Огромный успех к Лянке Грыу — звезде сериалов Барвиха и Ищу тебя пришел после продолжения истории о мушкетерах Юнгвальд-Хилькевича, хотя сниматься она начала еще в 4 года. В Судьбе человека актриса рассказывает о профессиональных успехах и шоке, когда она узнала правду о родном отце.

Огромный успех к Лянке Грыу — звезде сериалов "Барвиха" и "Ищу тебя" – пришел после картины "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини", которую снимал легендарный режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, а партнерами по съемкам были прославленные артисты — Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и Игорь Старыгин. В нем Лянка сыграла Жаклин, дочь Д’Артаньяна.Потом были новые роли и большая профессиональная востребованность, а впервые на съемочной площадке Лянка появилась в 4 года – ее пригласили в фильм по рассказу Рэя Брэдбери.Талантливую девочку, дочь молдавского актера Георге Грыу и актрисы Стеллы Ильницкой, заметили режиссеры, и когда Лянке было 8, ее пригласили на съемки в фильме режиссера Владимира Грамматикова "Маленькая принцесса".За нее юная актриса была удостоена призом за лучшую женскую роль второго плана на "Московском международном детском кинофестивале" имени Ролана Быкова и призом за лучшую женскую роль на кинофестивале "Орленок".Тот опыт, признается Грыу в "Судьбе человека", кардинальным образом о повлиял на ее дальнейшую карьеру актрисы.После школе девушка поступила во ВГИК, причем, на курс Владимира Грамматикова, у которого снималась в детстве.Почему он изменился в лице, когда увидел у себя на курсе Лянку Грыу? Как опозорил актрису родной отец, когда она стала известной? Почему долгие годы она считала отцом сценариста Олега Казанцева, и кто рассказал Лянке правду о Георге Грыу?Какой гонорар она получила за свой первый фильм, и как вспоминает съемки в "Мушкетерах" с прославленными актерами?В "Судьбе человека" – беседа Бориса Корчевникова с актрисой Лянкой Грыу.