В Судьбе человека – продолжение разговора Бориса Корчевникова с Лянкой Грыу. Актриса рассказывает, как лишь подростком узнала о том, что ее родной отец - знаменитый советский актер Георге Грыу. Он появился лишь когда Лянка стала известной и заявил, что дочь должна быть ему за все благодарной.

В "Судьбе человека" – продолжение разговора Бориса Корчевникова с Лянкой Грыу.Звезда фильма о мушкетерах, сериалов "Барвиха", "Шерлок Холмс", "Девять признаков измены", "Обреченная стать звездой" и других рассказывает, как лишь подростком узнала от своей матери – актрисы Стеллы Ильницкой, что ее родной отец – известный в советские времена молдавский актер Георге Грыу.Лянка признается, что только благодаря маме, которая научила ее быть хозяйкой своей судьбы, добилась успеха. Тем обиднее было актрисе, уже ставшей знаменитой, услышать от мужчины бомжеватого вида слова о том, что она ему должна быть за все благодарной.Тогда в некоторых СМИ ее осуждали за то, что не помогает родному отцу в трудной жизненной ситуации. Тогда актриса замкнулась, перестала общаться с журналистами. Лишь сейчас она рассказывает откровенно о том, что отец никогда не принимал никакого участия в ее жизни.Обиду надо было преодолеть, что удалось не сразу. Сначала, рассказывает Лянка, она узнала о том, что в Молдавии у нее есть сводные брат и сестра. Актриса поехала к ним, чтобы познакомиться лично, и теперь счастлива, что почувствовала в них родных людей.С отцом же в тот раз встретиться она не решилась. Понадобилось время, чтобы, наконец, найти в себе силы пообщаться с ним.Рассказывает Лянка и о своей несчастной первой любви, после краха которой не хотела жить, и о том, как мечтала в юности выйти замуж за Мюнхгаузена – сильного, романтичного мужчину, в ежедневном расписании которого есть время для подвига.Таким мужчиной в ее жизни стал режиссер мелодрамы "Ищу тебя" Михаил Вайнберг. В 2011 году у них родился сын, которому поставили диагноз "легкий аутизм". Для супругов это стало ударом, но трудности только сплотили их союз."Над любыми отношениями надо работать, — говорит актриса. — А наш творческий союз подпитывает брак".А недавно, рассказывает Лянка, с мальчика сняли поставленный ранее диагноз, и он пошел в класс для одаренных детей.Как помогли их ребенку консультации врачей в США? Как прошла встреча Лянки с отцом, и как разыскала ее старшая сестра?Собирается ли актриса поддерживать отношения с родственниками из Молдавии, и как сейчас живет ее отец – актер Георге Грыу? Простила ли она его? В каком платье выходила замуж, и за что особо ценит своего супруга?Об этом Лянка Грыу откровенно рассказывает Борису Корчевникову и зрителям программы "Судьба человека".