Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде. Изменения начинают действовать с 19 марта.

Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде. Изменения начинают действовать с 19 марта.Так, максимальное количество человек в одном транзитном поезде не должно превышать 100 человек. В одном купе или в одном сегменте плацкарта будут находиться не более двух пассажиров, уточняет Дмитрий Лысков, начальник пресс-службы правительства.Как информирует ГТРК "Калининград", с полным списком условий транзита через территорию Литвы можно ознакомиться на сайте правительства Калининградской области.