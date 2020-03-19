Мэрия Москвы не проводила никаких совещаний насчет введения в столице плана Б. Об этом рассказала пресс-секретарь Сергея Собянина Гульнара Пенькова.

Мэрия Москвы не проводила никаких совещаний насчет введения в столице "плана Б". Об этом рассказала пресс-секретарь Сергея Собянина Гульнара Пенькова.По словам представительницы мэрии, информация о так называемом "плане Б" является клеветнической. Ничего подобного не обсуждалось, сообщает "Интерфакс".Пенькова обратилась к гражданам с просьбой не реагировать на ложные вбросы информации и руководствоваться только официальными данными оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19.Накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что в московской мэрии якобы прошло совещание, посвященное "плану Б", который предусматривается введение общегородского карантина в столице.Ранее заместитель Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москву не планируют закрывать на карантин в связи с угрозой распространения COVID-19.