Международные резервы России (МРР) увеличились с 6 по 13 марта на $3,2 миллиарда до $581 миллиарда, сообщает Банк России.

Международные резервы России (МРР) увеличились с 6 по 13 марта на $3,2 миллиарда до $581 миллиарда, сообщает Банк России.В том числе запас золота в составе МРР достиг 2279,2 тонны стоимостью $116 миллиардов.МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России.МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.В кризисный 2014 год объем МРР сократился на $125 миллиардов с $510,5 миллиарда на 1 января 2014 года до $385,46 миллиарда на 31 декабря 2014 года.В 2015 году объем МРР уменьшился на 4,5% (на $17,46 миллиарда) с $385,46 миллиарда на 1 января 2015 года до $368 миллиардов на 1 января 2016 года.Максимального значения МРР достигли в августе 2008 года. — $598 миллиардов. В кризис 2008-2009 годов объем МРР уменьшился до $376 миллиардов (март 2009 года).