Перебои с наличием в российских магазинах гречневой крупы были связаны с необходимостью доставить ее со складов в Алтайском крае, при этом проблем с объемом запасов этой крупы не наблюдается.

Перебои с наличием в российских магазинах гречневой крупы были связаны с необходимостью доставить ее со складов в Алтайском крае, при этом проблем с объемом запасов этой крупы не наблюдается.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.Он сослался на беседу с коллегами из министерства сельского хозяйства РФ, которые сообщили, что проблем с гречкой нет."Ее иногда просто не успевают подвозить, потому что это требует определенного времени", — подчеркнул Евтухов.Он сообщил, что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.Министр отметил, что за этим следит не только правительство, но и Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура.Ранее сообщалось о том, что в России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции. Всего же в мире заразились более 204 тысяч человек, почти 83 тысячи вылечились, более 8 тысяч скончались.