Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что уже в ближайшее время может быть принято решение о дистанционной продаже алкоголя. Его поддерживает глава Сбербанка Герман Греф, категорически против Минздрав и представители МВД.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил о том, что уже в ближайшее время может быть принято решение о дистанционной продаже алкоголя.Он напомнил, что такое предложение Минфина было уже давно, но сейчас, в условиях эпидемиологической ситуации из-за коронавирусуа, "возможно, будет принято более оперативное решение".Евтухов в этом интервью также напомнил, что ранее президент России поручил разрешить онлайн продажу безрецептурных лекарств, а также рассказал об отсутствии дефицита гречки.Накануне о том, что в связи с массовым карантином из-за коронавируса Сбербанк, правительство РФ и Госдума работают над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя, сообщил и Герман Греф.В ходе онлайн-конференции со СМИ глава Сбербанка, комментируя идею легализовать продажу лекарств и алкоголя через Интернет, пояснил: "Потому что для больных людей — это лекарства, для тех, кто в самоизоляции — это алкоголь".При этом разрешение торговли безрецептурных лекарственных форм и алкоголем онлайн Греф назвал "очень важной мерой", передает "Интерфакс".Он также сообщил, что Сбербанк поддержит сервис дистанционной торговли через компании, которые входят в его "экосистему".Однако категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступает Минздрав, запретить продажу алкоголя через Интернет предлагают и в московской полиции.В частности, как пояснил глава управления МВД по столице Олег Баранов, есть опасность, что онлайн будут продавать некачественный, контрафактный алкоголь, а претензии такому продавцу предъявить будет сложно – практически невозможно.В настоящее время продажи алкоголя через Интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует: купить спиртное предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях.