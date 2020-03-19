Минпромторг готовит дополнительные меры поддержки покупателей деревянных домов. Проект постановления внесен в правительство, документ могут принять в апреле. Власти предусматривают компенсацию первоначального взноса на кредит, выданный на покупку деревянного дома.

Минпромторг готовит дополнительные меры поддержки покупателей деревянных домов. Проект постановления внесен в правительство, документ могут принять в апреле, пишет "Российская газета". Власти предусматривают компенсацию первоначального взноса на кредит, выданный на покупку деревянного дома.Размер компенсации не превысит 10% стоимости дома, заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.Компенсацию предоставят на покупку деревянного дома стоимостью не более 3,5 миллиона руб. Срок передачи дома владельцу не должен превышать четырех месяцев со дня заключения кредитного договора.Сейчас власти субсидируют кредиты на покупку домов из дерева, ставка для покупателя установлена на 5% ниже банковской ставки.Новое постановление уточняет требования к домокомплекту. В частности, стены дома должны быть построены из клееного или цельного бруса, массивных панелей из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных, цементно-стружечных или древесноволокнистых плит средней плотности (плит МДФ).В бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 400 миллионов руб. в год на выплату компенсации. Минпромторг намерен субсидировать банкам первый взнос по выданным кредитам, поэтому банки получат субсидии, после того как начнут выдавать кредиты.