Авиакомпании США запросили у Вашингтона $50 миллиардов в виде грантов и займов плюс десятки миллиардов в виде налоговых льгот, передает Reuters.

Авиакомпании США запросили у Вашингтона $50 миллиардов в виде грантов и займов плюс десятки миллиардов в виде налоговых льгот, передает Reuters.Отмечается, что руководители компаний авиационной отрасли теперь должны провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по телефону.Авиакомпания Boeing призвала правительство США предоставить по крайней мере $60 миллиардов, включая гарантии по кредитам, авиакосмической промышленности, поскольку компании прекращают поставки и прием новых заказов для экономии денежных средств.В Airbus также дали понять, что может потребоваться некоторая государственная поддержка, если кризис из-за коронавируса продлится несколько месяцев, сказали три человека, знакомые с этим вопросом.Австралийское правительство заявило, что возместит и откажется от сборов с авиакомпаний на сумму 715 миллионов австралийских долларов ($430 миллиона).Тайваньский регулятор гражданской авиации заявил ранее, что авиакомпании могут подать заявку на субсидии и займы до 15 января.Швеция и Дания объявили о выделении $300 миллионов кредитных гарантий скандинавскому перевозчику SAS.Авиакомпания El Al Israel заявила, что отправила 5500 из 6000 своих работников в неоплачиваемый отпуск до 31 мая, после того как было сокращено число рейсов.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что государственная поддержка авиаотрасли во всем мире должна составить около $200 миллиардов.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что властями рассматриваются ограничения на поездки в пределах Соединенных Штатов, что станет еще одним ударом для их внутренних перевозчиков.