Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничительные меры, которые предпринимаются против распространения коронавируса COVID-19 в стране, могут быть скорректированы. Это связано с учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах, но исключительно с целью защиты здоровья российских граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничительные меры, которые предпринимаются против распространения коронавируса COVID-19 в стране, могут быть скорректированы. Это связано с учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах, но исключительно с целью защиты здоровья российских граждан, сообщает "Россия 24".Мишустин отметил, что Россия уже приостановила въезд для граждан всех зарубежных государств. Исключение составляет отдельная категория лиц. Также с 20 марта будет ограничено на время пассажирское сообщение с США, ОАЭ и Великобританией. Россияне, которые находятся в этих странах, будут возвращены на родину с помощью чартерных рейсов.Премьер-министр подчеркнул, что за всеми возвращающимися и их ближайшими контактами будет установлено медицинское наблюдение. Люди смогут дистанционно получить больничные листы в случае карантина.Тому, кто заболеет, будет оказана всесторонняя необходимая помощь. Михаил Мишустин рассказал, что в российских медучреждениях имеется достаточный запас лекарств, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также коек.Для стимуляции врачей и медперсонала, участвующих в борьбе с коронавирусом, по поручению президента Владимира Путина создан резерв для Минздрава, размер которого составляет десять миллиардов рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделяют 1,6 миллиарда рублей для стимуляции сотрудников Роспотребнадзора.По словам Михаила Мишустина, запас диагностирующих тест-систем составляет более семисот тысяч. Он будет пополняться по мере необходимости.Ранее премьер-министр заявил, что Россия справится с коронавирусом, поскольку у страны имеется большой опыт борьбы с распространением инфекционных заболеваний.