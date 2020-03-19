Саудовская Аравия повторила ошибку, совершенную в ноябре 2014 года, увеличив добычу нефти во время обвала цен на нефть. В 2014 году это привело к депрессии в секторе нефтедобычи. На этот раз подобный шаг может стать переломным моментом в мировой экономической депрессии.

Саудовская Аравия повторила ошибку, совершенную в ноябре 2014 года, увеличив добычу нефти во время обвала цен на нефть. В 2014 году это привело к депрессии в секторе нефтедобычи. На этот раз подобный шаг может стать переломным моментом в мировой экономической депрессии.В субботу, 7 марта, после ряда дискуссий Саудовская Аравия и Россия так и не заключили соглашение о сокращении производства. В воскресенье Саудовская Аравия объявила о снижении цен и желании увеличить производство. На следующий день началось беспрецедентно крупное однодневное падение цен на нефть.До этого момента ситуация с ценами на нефть выглядела не очень хорошо. В начале января цены достигли максимума на фоне убийства иранского генерала Сулеймани, объявления торгового соглашения между США и Китаем и сокращения добычи ОПЕК+. Ралли цен было обречено, так как основой для него послужили настроения, а не фундаментальные рыночные факторы.Затем повсеместно начал распространяться коронавирус, из-за которого рухнули цены на нефть. Саудовское снижение цен в марте ускорило обвал цен на нефть и на более широких рынках.Почему это произошлоМухаммед бен Салман, кронпринц Саудовской Аравии, выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину: сократить добычу нефти на его условиях. Путин не принял ультиматум, бен Салман снизил цены и объявил об увеличении производства.Надо отметить, что между 1981 и 1985 годами саудиты сократили добычу на 6,8 миллиона баррелей в сутки, надеясь остановить падение цен на нефть на фоне новых поставок из Северного моря, Сибири и Мексики. Король Фахд устал от сокращений без помощи союзников по ОПЕК и без снижения цен. Он уволил министра нефти Ахмеда Ямани, снизил цены и расширил добычу.В 2014 году мировые цены на нефть снова упали. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль Наими призвал Россию присоединиться к ОПЕК в том, что касалось сокращения добычи. Россия отказалась. Саудовская Аравия снизила цены и расширила производство.Основополагающий принцип саудовской нефтяной стратегии за последние 30 лет заключался в том, чтобы больше не допустить ошибку, которую страна совершила, сократив добычу в начале 1980-х годов. Аналитики и журналисты, которые уверены, что идет ценовая война или война против сланцевой нефтедобычи США, должны тщательнее изучить историю, а не изобретать бессмысленные мемы.Глобальная рецессия"Эпидемия коронавируса приведет к невиданному до этого момента мировому экономическому спаду", - заявил Ли Эделькорт.Из-за огромного пробела в экономической активности, особенно в США и ​​Китае, мировая депрессия становится почти неизбежной.Энергия — это экономика, а большая часть мировой энергии поступает из нефти. Спад нефти затронет и другие сырьевые товары и валюту. И, несмотря на то что снижение цен на нефть было неизбежно из-за коронавируса, недавнее снижение цен в Саудовской Аравии и рост добычи усугубили его влияние на мировую экономику. Все это может превратиться в момент Lehman.ВВП будет падать по мере снижения расхода нефти, однако не совсем понятно, насколько США и Китай доминируют в этих отношениях.На рисунке 3 отражены два графика, в которых используются одни и те же данные. На графике слева — логарифмическая шкала, на графике справа — декартова шкала.На левом графике отражена корреляция, на правом — непропорциональное влияние Китая и США как на ВВП, так и на использование нефти. Вместе они дают 32% мирового ВВП и 34% потребления нефти.Потребление нефти в Китае может упасть на 4 миллиона баррелей в сутки в I квартале 2020 года. Если оно вернется к норме ко II кварталу (что маловероятно), это будет означать падение годового мирового ВВП на 1%. Ситуация не нормализуется в Китае, из-за спада в США потребление упадет не только в I квартале, не говоря уже о снижении потребления в остальном мире. Так что сложно представить иной исход событий, кроме депрессии.Между падением цен и спроса будет отставание и сокращение производства. Запасы будут накапливаться, некоторые ожидают, что к лету мировые запасы будут исчерпаны. Это разумно?На рисунке 4 отражено накопление сравнительных запасов, сопровождавшее последний обвал цен на нефть в 2014 году. Прошло 5 месяцев с начала снижения цен, пока CI не достиг среднего значения за 5 лет. Прошло еще 18 месяцев, прежде чем был достигнут пиковый объем хранения и минимальная цена. Несмотря на ожидания аналитиков, ни хранилища США, ни глобальные хранилища не были заполнены.Сравнительный объем запасов сейчас чуть ниже среднего показателя за 5 лет. Если предположить, что сейчас не будет такой же быстрой скорости заполнения, не удастся достичь и максимальных уровней хранения до июля 2021 года. Цена WTI на отметке $28,70 почти такая же низкая, как и минимальный уровень, достигнутый 4 года назад, что заставляет предполагать, что цена может упасть гораздо сильнее, прежде чем достигнет дна.Маловероятно, что вирус будет локализован до второй половины 2020 года. Вот почему стоит ожидать экономической депрессии и цен на нефть на уровне $20 или ниже в ближайшее время.Переломный моментКогда нормальное течение болезни перерастает в эпидемию, это называется переломным моментом. Это тот момент, когда небольшие изменения разрушают баланс системы и приводят к большим изменениям.И этот момент уже наступил. Причем речь идет не о коронавирусе, а о переломном моменте нашей цивилизации.С эмоциональной точки зрения современные люди мало чем отличаются от охотников-собирателей в африканской саванне. Они верят в то, что пространство и ресурсы всей планеты принадлежат только им и они могут их использовать как угодно, независимо от того, какие последствия это принесет Земле.Экономисты разработали экономическую систему, в которой больше всего ценится экономический рост. В прошлом столетии нефть, больше, чем любой другой фактор, была определяющим моментом для экономического роста. Когда рост стал замедляться, нефть подорожала, люди обратились к долгу. Это привело к будущему переизбытку энергии. Финансовый крах 2008 года стал явным признаком того, что необходимо провести делеверидж долга. Вместо этого были разработаны умные способы решения проблемы долга за счет увеличения долга.Коронавирус резко остановил механизм роста. Повсеместно распространяется страх заражения — изначальный страх человека. Рынки рушатся, решений пока нет. Все больше людей остаются в изоляции.Мир переступил порог. Да, распространение вируса закончится, и это не конец света. Однако некоторые вещи уже не будут прежними, какими они были до переломного момента. Необходимо найти баланс, прийти к равновесию — с самими собой и с планетой. И научиться жить с меньшими затратами.