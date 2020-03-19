Власти Москвы распорядились временно ограничить выступления артистов в столичном метро. Такие меры были приняты в связи с эпидемией коронавируса, сообщает . В городском Департаменте ..

Власти Москвы распорядились временно ограничить выступления артистов в столичном метро. Такие меры были приняты в связи с эпидемией коронавируса, сообщает .В городском Департаменте транспорта также сообщили о приостановке экскурсий по подземке. Под ограничение попали и другие массовые мероприятия в метро. Кроме того, с 19 марта будет закрыт павильон МЦД на Киевском вокзале и Центр профессиональной ориентации на станции "Выставочная", пишет