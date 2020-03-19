Перенос Евровидения-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире в соцсетях прокомментировала группа Little Big, которая должна была представлять Россию на этом международном музыкальном конкурсе. Музыканты сожалеют, но считают это решение в нынешней ситуации единственно правильным.

Перенос "Евровидения-2020" на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире на своей странице в соцсетях прокомментировала группа Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на этом международном музыкальном конкурсе.В сообщении музыканты пишут, что сожалеют об этом, но также считают, что "это единственное правильное решение в сложившейся ситуации".Участники группы также признаются, что с момента, когда Little Big объявили участниками конкурса, они "ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей".Музыканты поблагодарили всех, кто смотрел их клип, слушал песню UNO, которой они должны были выступить на конкурсе, и верил в их победу."Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!" – пишут участники группы.Тем временем, организаторы "Евровидения" пока не решили, смогут ли конкурсанты выступить со своими песнями на конкурсе в следующем году.Они заявили, что "сообщат о своем решении позже" — после обсуждений с вещательными компаниями и группой, отвечающей за организацию и проведение конкурса, передает РИА Новости.При этом организаторы "Евровидения" исключили проведение конкурса онлайн или без зрителей, поскольку это "не будет соответствовать нашим ценностям и традициям мероприятия".Также они сообщают, что пока не принято решение о том, смогут ли все, кто уже приобрел билеты, получить их стоимость обратно. На данный момент, говорится в сообщении на сайте конкурса, рассматриваются различные варианты.В этом году конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.