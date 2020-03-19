В частности, за последние сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности.

В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.В частности, за последние сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности.Например, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директоры образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.В Липецкой области посредством мессенджеров рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином.Также в ряде субъектов распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.Министерство внутренних дел Российской Федерации призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.