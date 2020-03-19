В отношении российского актера Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в оскорблении представителя власти.

В отношении российского актера Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в оскорблении представителя власти.Данную информацию подтвердили в пресс-службе адвокатского бюро "Бишенов и партнеры". Юрист, защищающий Емельянова, будет добиваться его освобождения.Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала подробности случившегося. По ее словам, Емельянов оскорбил полицейского, который прибыл для пресечения противоправных действий в отношении врача скорой помощи.Ранее сообщалось о задержании актера. По предварительной информации, Кирилл Емельянов распивал алкоголь вместе с моделью Екатериной Бобковой в квартире на западе Москвы. Примечательно, что девушка фигурировала в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.Во время распития спиртных напитков артисту стало плохо, он потерял сознание, в связи с чем Бобкова вызвала скорую помощь. Когда приехала бригада медиков, Емельянов проявил агрессию по отношению к фельдшеру. Сотрудник скорой написал заявление на артиста.После бригады медиков в квартиру нагрянула полиция, в отношении которой артист также вел себя несдержанно. Теперь Кириллу Емельянову придется отвечать перед законом по статье 319 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по ней — штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, обязательные или исправительные работы на срок до одного года. Кроме того, пока неизвестно, будет ли отвечать перед законом Емельянов за нападение на сотрудника скорой.