19.03.2020

2020-03-19 20:30:06

На открытие выставки памяти Французова пускали только в масках

Искусству вирус не страшен. Во Владимире открылась выставка памяти заслуженного художника России Бориса Французова. 5 февраля исполнилось бы 80 лет.

Новые условия посещения выставочных залов в условиях коронавируса. Посетителей у входа просят надеть маски. Тем у кого не оказалось, выдают бесплатно. Некоторые делают сами... из салфеток. У входа на экспозиции служащие протирают ручки и двери. Главное - безопасность. Выставку, посвященную памяти заслуженного художника Бориса Французова очень ждали, поэтому не могли отменить ее открытие, говорит директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Алиса Бирюкова, директор департамента культуры: «Поклонникам наших графиков повезло сегодня, потому что они хотя бы в каком-то режиме могут увидеть эту выставку. Понятно, что нам пришлось пожертвовать торжественным открытием и это тоже печально, потому что все-таки выставка приурочена к юбилейной дате Бориса Федоровича Французова и это было значимым для его семьи и поклонникам, но что делать, такие обстоятельства. Мы, прежде всего, должны соблюдать меры безопасности».

В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Бориса Французова. В память о своем наставнике вместе с его работами свое творчество показывают его младшие коллеги. Теперь уже заслуженные художники Владимир Нилов, Юрий Ткачев, Михаил Кочешков, кандидат искусствоведения Виктор Калашников. Выставку назвали "Офорт". Группа сложилась спонтанно, из желания показать, что графика как направление живет.

Юрий Ткачев, заслуженный художник России: «Что они посмотрят? Во-первых мы и сами уже разочарованы где-то, что графика у нас немножко забыта, офорт тем более и мы сам и начали где-то грустить в свое время, а потом решили, а почему бы нам не сделать выставку. Мы же все-таки работаем, делаем что-то , может быть так группку собрали».

У владимирской графики по-прежнему свое лицо. Борис Федорович учил своих учеников любить Родину. Она по их словами в их сердце, и творчестве. И с годами Французов становится для понимания значительнее и глубже.

Михаил Кочешков, заслуженный художник России: «Борис Федорович как- то жив в наших воспоминаниях. Мы его часто вспоминаем. По работе или какие-то случаи. Вообще фигура совершенно живая».

Юлия Французова, вдова заслуженного художника России Бориса Французова: «Это скорей не ученики в привычном слове, это младшие товарищи, сподвижники, единомышленники по искусству, по жизни вообще Поэтому я очень благодарна этим людям».

Что же касается коронавируса, он художникам не страшен. Спасаться от него они уедут на этюды в Зауичье на родину Французова. Там в глуши вирусов нет.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»