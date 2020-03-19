После ухода гостя заявитель обнаружил, что пропали денежные средства в размере 315 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово задержали мужчину по подозрению в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратился 77-летний пенсионер. По словам потерпевшего, к нему на улице обратился неизвестный и предложил купить строительные инструменты. Пожилой мужчина согласился. Так как нужной суммы потерпевший с собой не имел, они вместе поднялись в квартиру. Вынув из конверта со сбережениями купюру номиналом в 5 тысяч рублей, он передал ее продавцу. Оставшиеся деньги мужчина положил в карман куртки на вешалке. После ухода гостя заявитель обнаружил, что пропали денежные средства в размере 315 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный приезжий. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73