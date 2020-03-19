Трагедия случилась в ночь на 19 марта в цехе НАК Азот по производству карбамида - произошла разгерметизация трубопровода, в результате утекло около 400 литров жидкого аммиака.

Дежурный слесарь погиб в результате утечки аммиака на химическом предприятии в тульском Новомосковске, сообщили в областном управлении МЧС.Трагедия случилась в ночь на 19 марта в цехе НАК "Азот" по производству карбамида — произошла разгерметизация трубопровода, в результате утекло около 400 литров жидкого аммиака. Оказавшийся в непосредственной близости 46-летний сотрудник входящего в "ЕвроХим" предприятия погиб на месте."За пределы завода ничего не вышло. На месте утечки показатели предельно-допустимой концентрации в пределах нормы. Это был разовый выброс, который не имел "долгоиграющих" последствий", — пояснил глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.Предприятие продолжает работу, хотя один агрегат из-за аварии пришлось остановить. На месте работают следователи, прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения законодательства при организации трудового процесса."ЕвроХим" — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений.