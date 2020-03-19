Гречка, макароны, сахар, подсолнечное масло, туалетная бумага – комплект уже собранных товаров из крупной сети российских супермаркетов. Предложение формата все включено россияне называют набором паникера. Однако входить в этот набор помимо товаров первой необходимости могут и вредные насекомые.

Гречка, макароны, сахар, подсолнечное масло, туалетная бумага – комплект уже собранных товаров из крупной сети российских супермаркетов. Это своеобразная забота маркетологов о клиентах – десяток таких корзин с единой ценой ждут потенциальных покупателей сразу на входе в магазин. Предложение формата "все включено" россияне называют не иначе как "набором паникера". Ну или тележками для хомяков.Ассоциативный ряд, впрочем, не мешает гражданам усиленно делать запасы. Как сообщает канал "Россия 24", в правительстве 19 марта даже были вынуждены напомнить, что дефицита продовольствия нет. А еще вице-премьер Виктория Абрамченко попросила не провоцировать покупателей пустыми полками, потому что "товары потребительской корзины в стране – в избытке".Ну а Сеть традиционно реагирует тематическими мемами. Сейчас – про моль, которая обязательно придет за припасенной гречкой. И, к слову, не только моль. Если очень "повезет", то десант вредителей может высадиться прямо из пакетов с продуктами, затаренных впрок в супермаркете.Пищевая моль – наивреднейшее насекомое (не путать с платяной или комнатной молью). Этот вредитель крупнее, цвет крыльев у него намного темнее. Моль чувствует себя комфортно в квартире и активно размножается круглый год. За 365 дней может развиться до восьми поколений. В тепле уже через две недели из яиц появляются гусеницы. Нельзя сказать, что они чрезвычайно прожорливы – скорее, гораздо больше портят, чем съедают.Их любимые лакомства – как раз те продукты, которые люди в панике сметают с полок магазинов: макаронные изделия, крупы. Во время трапезы гусеницы оплетают зерно паутиной, потом выедают его изнутри или обгрызают снаружи, а когда переходят к следующему зернышку, прикрепляют его к остаткам предыдущего. Так образуются целые паутинные гнезда. В них застревают экскременты гусениц и шкурки, оставшиеся после линьки. Стоит ли говорить, что после такого продукты можно смело выкидывать.И не думайте, что пищевая моль может завестись только у нерадивых хозяек. Основной путь попадания вредителя в квартиру – с продуктами питания из магазина. Причем, насекомые заводятся в закрытых упаковках, например, при нарушении условий хранения товара. А сейчас, во время ажиотажа, прихватить испорченный продукт, в котором гнездятся жучки, проще простого. Ведь покупатели хватают с полок все подряд -- даже те марки гречки, макарон или риса, которые никогда не пользовались особым спросом и неделями (если не месяцами) лежали на прилавках.И вот, вредитель уже на вашей кухне. Плодятся насекомые молниеносно: не успеете оглянуться, как они расползутся по всем вашим запасам. Наевшись, гусеницы пищевой моли окукливаются, устраиваясь в щелях, за отставшими обоями, под линолеумом. Через две недели из куколок появляются бабочки, которые в течение суток откладывают яйца, и все начинается сначала."Если вы увидели в квартире летающую зерновую моль или если вы увидели в шкафчике с едой, с сухими запасами еды, в некотором количестве каких-то небольшой жучков, с большой вероятностью придется выкидывать почти весь объем хранимого, – рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. – Иначе от них избавиться от них чрезвычайно тяжело. Причем после этого надо очень тщательно мыть шкаф, потому что можно удалить продукты питания, но где-то могут остаться яйца. И тогда из них опять вылезут личинки".Насекомые угрожают не только гречке или макаронам, они опасны для здоровья человека. Если по недосмотру вы вдруг съедите испорченные продукты, готовьтесь к аллергическим реакциям и даже пищевым отравлениям. Это серьезный удар по иммунитету, что совсем некстати во время эпидемии.Кто еще может жить в продуктовых запасах? Мучной хрущак: распространяется очень быстро – хватит всего пары особей, чтобы вскоре появилась целая армия личинок во всех сыпучих продуктах. Хлебный точильщик: любит макаронные изделия и крупы, хотя поедает все, что попадается на его пути, проделывая сквозные дыры даже в бумаге и картоне. Избавиться от всех этих "товарищей" крайне сложно. Зараженные продукты придется выбросить, а места гнездования – тщательно обработать чистящими средствами.Можно и не обрабатывать и встречать "апокалипсис" без вековых запасов продуктов, зато в веселой компании жучков, гусениц и бабочек.