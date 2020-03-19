Палеонтологи описали существо, претендующее на роль переходного звена от рыб к четвероногим. В грудном плавнике животного опознали древнейший прообраз человеческой руки.

Палеонтологи впервые детально изучили строение грудного плавника животного, претендующего на роль переходного звена от рыб к четвероногим. Выяснилось, что в нём были кости, удивительно напоминающие кости пальцев. Это исследование проливает новый свет на одно из самых важных достижений эволюции — завоевание суши позвоночными.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.Все сколько-нибудь крупные наземные животные — млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии — относятся к группе четвероногих (тетраподов). Проще говоря, у них (или у их предков, как в случае змей и безногих ящериц) четыре конечности. Завоевание суши позвоночными связано именно с появлением тетраподов.Общепризнано, что они происходят от рыб и появились в девонском периоде. Но детали этого перехода скрыты во мраке геологических эпох.Сравнение скелета передней конечности (а) и плечевой кости (b) у эльпистостегалиев и раннего теропода.Иллюстрация Richard Cloutier et al., Narure (2020). Перевод "33Live.RuНаука".Есть несколько родов рыб, живших в среднем и позднем девоне (393-359 миллионов лет назад), в анатомии которых уже заметны признаки четвероногих. Это Panderichthys, Elpistostege и Tiktaalik. Их объединяют под общим названием эльпистостегалиев (Elpistostegalia).Но сохранившийся анатомический материал обрывочен. В частности, до сегодняшнего дня ни для одного из эльпистостегалиев не было выяснено детальное строение грудного плавника — предшественника человеческой руки. Выводы о близости к четвероногим делались по его фрагментам и по другим признакам, в частности, по строению черепа.В новом исследовании описаны окаменелые останки рыбы Elpistostege watsoni длиной 1,57 метра, найденные в Канаде в 2010 году. Это, вероятно, самый полный когда-либо описанный экземпляр эльпистостегалия. Ископаемое содержит и долгожданный полный скелет грудного плавника, давая возможность наконец изучить его анатомию.Авторы обнаружили в этом плавнике плечевую, локтевую и лучевую кости (основу скелета плеча и предплечья у четвероногих). Также учёные нашли своеобразное запястье и подобие пальцев. Последние, как и современные пальцы, собраны из небольших костей, соединённых суставами. Вместе с тем плавник имеет и типично рыбьи кости-лучи."Это первый случай, когда мы однозначно обнаружили пальцы, запертые в плавнике вместе с его лучами у какой бы то ни было известной рыбы. Сочленённые кости в плавнике подобны костям пальцев, найденным в передних конечностях большинства [четвероногих] животных", — говорит глава исследовательской группы Джон Лонг (John Long) из Университета Флиндерса.Неясно, является ли E. watsoni предком ныне живущих тетраподов. Судя по более поздним ископаемым, возникновение четырёх конечностей произошло независимо в нескольких ветвях эволюции, некоторые из которых со временем оборвались. К слову, такая же картина наблюдается со многими крупными эволюционными прорывами, например, возникновением млекопитающих и птиц.Во всяком случае, эта окаменелость представляет собой самый древний образец грудного плавника, носящего явные признаки превращения в "рукоподобную" конечность."Это открытие отодвигает происхождение пальцев у позвоночных на уровень рыб и говорит нам, что структура "руки" позвоночных впервые появилась в глубинах эволюции, незадолго до того, как рыбы покинули воду", — резюмирует Лонг.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали об эволюции лап в крылья у предков птиц.