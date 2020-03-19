Специалисты Росстата определили регионы России с самыми низкими и высокими уровнями оплаты труда. Выяснилось, что больше остальных получают жители Чукотки, сообщает телеканал . Их ..

Специалисты Росстата определили регионы России с самыми низкими и высокими уровнями оплаты труда. Выяснилось, что больше остальных получают жители Чукотки, сообщает телеканал "".Их зарплата составляет в среднем более 106 тысяч рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 100,4 тысячи рублей. Москве досталось лишь третье место – горожане зарабатывают чуть меньше 100 тысяч рублей в месяц. Самыми маленькими оказались зарплаты на юге страны. Последнее место рейтинга досталось Карачаево-Черкесии, где работникам платят 27 тысяч рублей. Немногим больше получают жители Дагестана – 27,2 тысячи рублей.