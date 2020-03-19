Учёные из США выяснили, что некоторые препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта имеют неприятный побочный эффект.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — класс препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта (диспепсии, хронических гастрита и панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и так далее).Такие лекарства часто используются для лечения взрослых и детей. Они продаются как по назначению врача, так и без рецепта.По словам учёных, исторически ИПП считались "исключительно безопасными", хотя некоторые исследования предполагали, что приём этих препаратов может быть связан с широким спектром осложнений.В частности, несколько лет назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США представило данные о том, что у взрослых длительный приём ИПП, как и приём таких препаратов в больших дозировках, повышает риск переломов бедра, запястья и позвоночника.В ходе новой работы американские исследователи выяснили, что такой же "побочный эффект" наблюдается у детей и подростков.Команда проанализировала сведения, собранные в 51 педиатрической больнице США за четырёхлетний период (с 2011 по 2015 год). В общей сложности было проанализировано 32 тысячи случаев, когда пациенты получали ингибиторы протонной помпы, и столько же — когда лечение не включало использование таких препаратов.Уточняется, что из выборки были исключены пациенты, имевшие заболевания или принимавшие препараты, из-за которых может возрасти вероятность перелома.Анализ данных показал, что при прочих равных факторах риска вероятность переломов у детей, принимавших ИПП, на 20% выше, чем у детей, не получавших таких лекарств.Также отмечается, что в обеих группах самыми распространёнными были переломы верхних конечностей (костей руки, запястья). Что же касается переломов нижних конечностей (костей ноги и ступни), рёбер или позвоночника, то они чаще случались у детей, принимавших ингибиторы протонной помпы.Кроме того, в обеих группах переломы чаще всего случались у детей в возрасте от одного года до трёх лет и от девяти до 13 лет.Полученные данные свидетельствуют о "классовом эффекте" ИПП. Иными словами, риск переломов увеличивается при использовании всех препаратов из этого класса, а не какого-либо конкретного лекарства или комбинации, отмечают исследователи.По их мнению, новые данные подчёркивает необходимость тщательного наблюдения за детьми, которые получают ингибиторы протонной помпы. При назначении лечения врачи должны учитывать риски, связанные с приёмом таких лекарств, и сообщать о них родителям юных пациентов.Научная статья по итогам этой работы представлена в издании Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, действительно ли кальций и витамин D могут защитить людей от переломов.