Цены на нефть на мировых биржах рухнули на 7-12% до уровней ноября 2003 года. За бочку европейского эталона Brent в Лондоне к 16:30 дают $26,8 (-7%), за американский эталон WTI в Нью-Йорке — $23,9 (-12%) согласно данным торгов.

Цены на нефть на мировых биржах рухнули на 7-12% до уровней ноября 2003 года. За бочку европейского эталона Brent в Лондоне к 16:30 дают $26,8 (-7%), за американский эталон WTI в Нью-Йорке — $23,9 (-12%) согласно данным торгов.Курс рубля после этого ускорил падение. Доллар подорожал к 16:30 мск на 4,4 руб. до 79,8 руб., а евро – на 4,2 руб. до 87,2 руб.Ускорилось снижение и российских индексов. Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, упал на 4%, индекс РТС (долларовой стоимости акций) рухнул на 10%.На европейских площадках также падают фондовые индексы – примерно на 4% из-за растущих карантинных ограничений в странах ЕС. Падает и фунт. Заметно плохо в Великобритании: курс фунта стерлингов к доллару упал до минимума с середины 1980-х годов.