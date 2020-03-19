Нефтегазовые компании, работающие в Северном море (между Британскими островами на западе, Ютландским, Скандинавским полуостровами на востоке и континентальной Европой на юге), попали в очень хрупкое положение из-за падения цен на нефть в мире до 18-летних минимумов и кризиса в экономике Великобритании, передает The Guardian.

Нефтегазовые компании, работающие в Северном море (между Британскими островами на западе, Ютландским, Скандинавским полуостровами на востоке и континентальной Европой на юге), попали в очень хрупкое положение из-за падения цен на нефть в мире до 18-летних минимумов и кризиса в экономике Великобритании, передает The Guardian.Отраслевая торговая организация заявила, что инвестиции в стареющие нефтяные месторождения, которые поддерживают около 250 тысяч рабочих мест в Великобритании, как ожидается, сократятся почти на треть из-за обвала рынка.Крупные нефтяные компании в дальнейшем могут резко сократить свои планы затрат, чтобы попробовать выстоять на фоне падения на рынке, из-за чего доходы от добываемой нефти могут сократиться вдвое.Это может привести к падению активности в области бурения нефтяных скважин до уровней, которые в последний раз наблюдались во время краха нефтяного рынка в 2016 году, и к сокращению доходов для инжиниринговых компаний, которые предоставляют услуги на нефтяных месторождениях крупным производителям.Глобальные нефтяные рынки зафиксировали самый драматический обвал цен за поколение, поскольку нефтяные государства продолжают добывать больше, чем предполагает мировой спрос, несмотря на замедление экономического роста, вызванное коронавирусом.Пандемия, возможно, уже замедлила работу на морских буровых установках, после того как отраслевая торговая организация Великобритании Oil and Gas UK (OGUK) призвала запретить рабочим буровых установок перемещаться на морские нефтяные платформы, если они вернулись из стран, затронутых вирусом, в предыдущие 14 дней, чтобы помочь защитить остальной персонал.Дейрдре Мичи, главный исполнительный директор OGUK, сказала, что последний обвал цен на нефть, "наступивший так скоро после одного из худших спадов в нашей истории", оставил нефтяную промышленность Великобритании "в хрупком положении".Падение цен следует за устойчивым снижением мировых цен на газ, которые за последние двенадцать месяцев сократились вдвое из-за роста активности сланцевых компаний в США, что нанесло двойной удар по производителям нефти и газа в Северном море.По словам Мичи, необходимы срочные меры для защиты способности Северного моря помочь удовлетворить энергетические потребности Великобритании и инвестировать в низкоуглеродные технологии, чтобы помочь создать экономику с нейтральным уровнем выбросов углерода в будущем."Мы уже работаем с членами нашей организации, чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются компании в эти уникальные и чрезвычайно тревожные времена", — сказала она.В отчете OGUK говорится, что финансовый кризис, вызванный исторически низкими ценами на нефть, поставит под угрозу рабочие места в Северном море, сократит его экономический вклад и подорвет энергетическую безопасность страны.