Растет количество консульств стран Европы, которые прекращают прием документов на выдачу виз в связи с закрытием Шенгенской зоны и общих границ ЕС, сообщает АТОР.

Растет количество консульств стран Европы, которые прекращают прием документов на выдачу виз в связи с закрытием Шенгенской зоны и общих границ ЕС, сообщает АТОР.В частности, генконсульство Италии в России временно отменило оказание стандартных консульских услуг. "В связи с этим все сделанные онлайн записи аннулируются. Выдача виз в консульстве временно прекращается", — отмечает генконсульство.Все граждане, желающие получить визу, могут обращаться в итальянские визовые центры VMS. Но выдача виз может занять больше времени в связи с сокращением количества сотрудников.Генконсульство Испании в Москве также приостановило выдачу виз. Исключение сделают при выдаче виз гуманитарного характера и виз для лиц, состоящих в браке с гражданами Испании.Консульство Франции в Москве также прекратило выдачу виз.Визовые центры Польши, Хорватии, Болгарии, Мальты и Бельгии временно прекратили прием документов. Швейцария приостановила выдачу виз на три месяца.