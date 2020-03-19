Появления вакцины от новой коронавирусной инфекции в 2020 году ожидать не стоит.

Появления вакцины от новой коронавирусной инфекции в 2020 году ожидать не стоит.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.Он подчеркнул, что создание вакцины – длительный процесс и скорее, всего она появится не ранее конца 2021 года.Лиознов отметил, что самый быстрый этап в данном процесс, это идея и подготовка к разработке препарата. А далее начинается длительный процесс доклинических исследований на животных и на здоровых добровольцах.При этом он уточнил, что разработка прототипа вакцины от коронавируса займет от 4 до 6 месяцев.Ранее сообщалось о том, что в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса из России.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной пневмонии COVID–19, которая впервые была зафиксирована в конце 2019 года в центральном Китае – пандемией. В настоящее время в более чем 130 странах мира заражены более 226 тысяч человек, почти 86 тысяч выздоровело, более 9 тысяч скончалось.В России отмечено 199 заболевания, 5 человек вылечилось.