На фоне периодически высказываемых опасений о перспективах российского рынка Nissan, похоже, готовит экспансию новых моделей. Оформлены патентные заявки на незнакомое имя и знакомый, но пока не добравшийся до нашей страны вседорожник.

На фоне периодически высказываемых опасений о перспективах российского рынка Nissan, похоже, готовит экспансию новых моделей. Оформлены патентные заявки на незнакомое имя и знакомый, но пока не добравшийся до нашей страны вседорожник.Компания застолбила за собой слово Ariya в качестве товарного знака. В прошлом году под этим именем фирма представила концепт электрического кросс-купе с эффектной внешностью и двумя моторами - по одному на каждую ось. На этапе премьеры концепт служил скорее образцом нового дизайна для электромобилей, чем примером успехов Nissan в разработке "зеленых" силовых установок: характеристики его не назывались.Однако еще в октябре прошлого года стало известно, что концепт имеет завидные серийные перспективы: вскоре Ariya должна превратиться не только в конвейерную, но и глобальную модель. По предварительным данным, в Nissan обдумывают перспективы вывода электромобиля на российский рынок, и патент на название можно считать прозрачным намеком.2020 Nissan JukeА вот история с Nissan Juke, похоже, только начинается. Дебютировавшее в прошлом году новое поколение вседорожника пока продается только в Европе, а российский рынок модель покинула после окончания срока действия ОТТС. Возобновлять продажи до сих пор не планировалось, однако в открытой базе Росстандарта появилась патентная заявка на внешность нового кроссовера.С одной стороны, это может быть просто попыткой Nissan защитить свои права на территории нашей страны. С другой - не исключено, что в компании расценили рыночные перспективы нового Juke как вполне позволяющие рискнуть: компактный и весьма яркий кроссовер мог бы вернуть себе былую популярность при условии соответствующего ценообразования.