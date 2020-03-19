Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем поединке с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля.

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем поединке с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля.Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий из-за распространения коронавируса COVID-19. Тогда глава UFC Дэйна Уайт решил перенести поединок в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований."В Англии невозможно, в Европе тоже нельзя, в Россию не полететь, в Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем устроить бой в Заире посреди джунглей. Там, где дрался Мохаммед Али, – приводит слова Хабиба РИА Новости. – Я ничего не знаю про текущую ситуацию в этой стране, но почему бы и нет?"Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.Напомним, на счету россиянина 28 побед в 28 поединках, а у американца 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.